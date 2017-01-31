Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Названа страна, сделавшая визы для россиян бесплатными с февраля
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
В Донецкой области "почти катастрофа": СМИ о реакции Порошенко
Трамп требует у Маккейна не развязывать 3 мировую
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Раскрыты генетические истоки высокого давления
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16:14 (мск), источник: ТАСС

На Урале проверят сообщения о нарушении санитарных норм в школе

Прокуратура изучит договоры на поставку продуктов, чтобы определить, как часто поступают свежие продукты в столовую школы № 7 Нижнего Тагила.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области проводит проверку по сообщению СМИ о нарушении санитарных норм при организации питания учащихся школы № 7 Нижнего Тагила. Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований санитарного законодательства при приготовлении пищи, хранении продуктов питания. Изучены договоры на поставку продуктов с целью определения, как часто поступают свежие продукты в школьную столовую», — сказала она, уточнив, что по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области отметили, что сейчас принимается решение о возможном проведении административного расследования по данному сообщению.

В администрации Нижнего Тагила также начали проверку по данному факту. «О жалобе детей мы узнали из СМИ, сделали запрос в школу. Более подробная информация появится по результатам проверки», — сказала собеседница агентства.

Дети в соцсетях пожаловались на антисанитарию в столовой учебного заведения, в частности, на приготовление еды без перчаток, тараканов и на то, что работники курят.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17
ДНР: силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Чайка назвал доходы главы «Почты России» откровенной наглостью
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Российский чемпион ОИ-2014 дисквалифицирован на четыре года
Илон Маск начал копать подземный тоннель возле офиса SpaceX
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
«Взвешенные люди 3»: Ковальчук и худеющие пары на съемках Стала известна дата премьеры третьего сезона популярного телешоу про похудение. Сюрприз для поклонников — новые правила игры
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Трехлетняя девочка побывала в 20 странах мира Маленькая британка Бетти уже полтора года колесит по планете вместе с мамой и папой.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь