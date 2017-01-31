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16:07 (мск), источник: "Российская газета"

Под Омском семья из четырех человек задохнулась в дыму

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагической гибели четырех человек в Таврическом районе Омской области.

Сегодня днем жительница поселка Тавричанка пошла в гости к родственникам и обнаружила их на кроватях в бессознательном состоянии. Перепуганная сельчанка вызвала скорую помощь.

Прибывшие по вызову медики установили, что 42-летний хозяин дома, его 36-летняя супруга и их полуторагодовалый ребенок погибли от отравления угарным газом. Их старшая 17-летняя дочь была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание.

— Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. — По предварительным данным, дымоход в печке был закрыт заслонкой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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