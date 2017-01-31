На Среднем Урале пьяный водитель-бесправник, сбивший санки с ребенком, арестован на 10 суток

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, наказание он понесет за то, что скрылся с места происшествия, а также за управление транспортным средством, не имея на это соответствующего права и при этом еще и находясь в состоянии опьянения. Как добавили в ведомстве, по факту ДТП будет проведено дознание, в ходе которого будет установлена степень виновности водителя.

Напомним, в Артемовском водитель ВАЗ-2106 наехал на санки с четырехлетним мальчиком, которого везла впереди себя сестра. В результате аварии ребенок получил ушиб мягких тканей лица и правого голеностопного сустава. После наезда злоумышленник с места происшествия скрылся, однако позже его удалось задержать. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек — на него составили протоколы, а автомобиль лихача поместили на штрафстоянку.