Уроженец Кубани задержан в Москве за похищение предпринимателей

В ноябре 2016 года на территории Московской области злоумышленники похитили предпринимателя, за освобождение которого требовали выкуп в размере около 1,5 млн. руб. После передачи денег потерпевший был отпущен. По горячим следам полицией были задержаны двое уроженцев Закавказья, которые в настоящее время содержатся под стражей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Позднее в Москве был задержан родной брат лидера организованной группы, являющийся организатором и непосредственным участником похищения, ранее судимый 26-летний уроженец Краснодарского края.

После этого в результате спецоперации по различным адресам в Москве были задержаны еще двое участников группы в возрасте 46-ти и 54-х лет, а также 30-летний ранее неоднократно судимый лидер организованной группы.

В ходе проведенных обысков по местам жительства злоумышленников обнаружены и изъяты травматический пистолет, 8 патронов к нему, 4 ножа, использовавшиеся при совершении нападения.

Все участники преступной группы арестованы.