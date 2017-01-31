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18:06 (мск), источник: Югополис

Уроженец Кубани задержан в Москве за похищение предпринимателей

Сотрудниками полиции задержаны лидеры организованной группы, подозреваемые в похищении людей, вымогательствах и разбойных нападениях.

Источник: Югополис

В ноябре 2016 года на территории Московской области злоумышленники похитили предпринимателя, за освобождение которого требовали выкуп в размере около 1,5 млн. руб. После передачи денег потерпевший был отпущен. По горячим следам полицией были задержаны двое уроженцев Закавказья, которые в настоящее время содержатся под стражей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Позднее в Москве был задержан родной брат лидера организованной группы, являющийся организатором и непосредственным участником похищения, ранее судимый 26-летний уроженец Краснодарского края.

После этого в результате спецоперации по различным адресам в Москве были задержаны еще двое участников группы в возрасте 46-ти и 54-х лет, а также 30-летний ранее неоднократно судимый лидер организованной группы.

В ходе проведенных обысков по местам жительства злоумышленников обнаружены и изъяты травматический пистолет, 8 патронов к нему, 4 ножа, использовавшиеся при совершении нападения.

Все участники преступной группы арестованы.

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