Летевший в Петербург самолет внепланово приземлился в Воронеже из-за инфаркта у пассажирки
Авиарейс из Ростова 31 января прибыл в Петербург с опозданием
Авиарейс из Ростова 31 января прибыл в Петербург с опозданием
Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», борт, осуществлявший рейс FV6268
Источник, знакомый с ситуацией, объяснил, что у женщины, летевшей в Северную столицу, случился инфаркт. Экипаж оказал пострадавшей первую помощь, командир принял решение о посадке в Воронеже. Самолет на
Согласно информационному табло аэропорта, рейс № 6268 сел в Петербурге в полдень с задержкой около двух часов.