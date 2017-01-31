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16:44 (мск), источник: Фонтанка

Летевший в Петербург самолет внепланово приземлился в Воронеже из-за инфаркта у пассажирки

Авиарейс из Ростова 31 января прибыл в Петербург с опозданием из-за происшествия на борту: одной из пассажирок стало плохо в небе над Воронежем. Воздушному судну пришлось совершить внеплановую посадку, чтобы передать женщину медикам.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», борт, осуществлявший рейс FV6268 Ростов-на-Дону — Петербург, совершил вынужденную посадку в Воронеже из-за плохого самочувствия пассажира.

Источник, знакомый с ситуацией, объяснил, что у женщины, летевшей в Северную столицу, случился инфаркт. Экипаж оказал пострадавшей первую помощь, командир принял решение о посадке в Воронеже. Самолет на взлетно-посадочной полосе ждала реанимация, и, несмотря на то что женщине стало лучше и она хотела продолжить путь дальше, медики настояли на ее госпитализации.

Согласно информационному табло аэропорта, рейс № 6268 сел в Петербурге в полдень с задержкой около двух часов.

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