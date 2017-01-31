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16:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший чиновник обвиняется в хищении земельных участков на сумму 35 млн руб

Прокуратура Перми направила в суд уголовное дело в отношении безработного жителя Перми, обвиняемого в хищении муниципальной собственности на сумму более 35 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обвиняемый, обладая специальными знаниями в силу ранее занимаемой должности на муниципальной службе, зная порядок и специфику регистрации прав на данную недвижимость, оказывал юридическую помощь в оформлении незаконных сделок.

Члены преступной группы предоставляя поддельные документы в Росреестр на длительно неиспользуемые или незарегистрированные земельные участки, расположенные на территории Перми, оформляли их на подставных лиц. Позже земля перепродавались добросовестным гражданам.

Группа действовала с 2008 по 2013 годы, незаконно приобретя право собственности на 89 объектов недвижимости, стоимостью более 35 млн руб. На все земельные участки, полученные указанным путем, наложен арест. Уголовные дела в отношении остальных трех участников группы, в том числе ее организатора, выделены в отдельное производство, расследование по которым продолжается.

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