Бывший чиновник обвиняется в хищении земельных участков на сумму 35 млн руб
Прокуратура Перми направила в суд уголовное дело в отношении безработного жителя Перми, обвиняемого в хищении муниципальной собственности на сумму более 35 млн руб.
Прокуратура Перми направила в суд уголовное дело в отношении безработного жителя Перми, обвиняемого в хищении муниципальной собственности на сумму более 35 млн руб.
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Члены преступной группы предоставляя поддельные документы в Росреестр на длительно неиспользуемые или незарегистрированные земельные участки, расположенные на территории Перми, оформляли их на подставных лиц. Позже земля перепродавались добросовестным гражданам.
Группа действовала с 2008 по 2013 годы, незаконно приобретя право собственности на 89 объектов недвижимости, стоимостью более 35 млн руб. На все земельные участки, полученные указанным путем, наложен арест. Уголовные дела в отношении остальных трех участников группы, в том числе ее организатора, выделены в отдельное производство, расследование по которым продолжается.