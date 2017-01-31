Камышинский чиновник покрывал вывоз опасных отходов за взятки

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СКРФ, инспектор на территории Котовского района обнаружил местного жителя, который незаконно вывозил на своем автомобиле опасные отходы.

Чиновник составил на нарушителя протокол, но затем предложил ему покровительство и освобождение от ответственности, если он вздумает продолжать свою противоправную деятельность. Но за покровительство потребовал 20 тыс. рублей.

После получения требуемой суммы инспектор был задержан оперативными сотрудниками регионального управления МВД. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. На стадии предварительного расследования инспектор полностью признал свою вину.