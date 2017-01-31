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18:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прокуратура Челнов начала проверку после столпотворения в «Сити Молле»

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту столпотворения в минувшие выходные в торговом центре «Сити Молл», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение требований безопасности организаторами конкурса, а также паспорт безопасности здания у владельца помещений. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Накануне в соцсетях появилось видео с небывалым скоплением людей на розыгрыше призов от торговой сети «Магнит — косметикс». Очевидцы утверждают, что горожан собралось около трех тысяч. В помещении было очень тесно, дети плакали, люди ругались. Часть пришедших, увидев такое скопление людей, направилась к выходу. Там и произошла давка. На ближайших проспектах образовались километровые пробки, к объекту не было возможности подъехать.

Жалобы в прокуратуру от жителей Набережных Челнов не поступали, проверка надзорного ведомства организована по факту публикаций в СМИ.

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