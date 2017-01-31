В Марьинке из-за обстрелов около 5 тысяч человек остались без света — Донецкая ВГА
Около 5 тысяч жителей Марьинки остались без электроснабжения в результате обстрелов.
Около 5 тысяч жителей Марьинки остались без электроснабжения в результате обстрелов.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил заместитель председателя Донецкой областной
«Марьинка обесточена. Мы ведем работы, чтобы восстановить электроснабжение. Сейчас бригада ремонтников выехала и смотрит на повреждения. Сейчас без света и отопления в Марьинке осталось около 5 тысяч человек», — сообщил он.
Как сообщалось,