Жебривский: Обстрелы Авдеевки не прекращаются, бригады не могут начать восстанавливать электроснабжение

«Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения», — сообщил он.

По его словам, сейчас ситуацию спасает то, что Авдеевский коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов.

Жебривский также сообщил, что в город прибыли 4 кареты скорой помощи из Константиновки.

Ранее в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особенными потребностями и больные.

В результате утреннего обстрела был ранен мирный житель. Город обстреливают из тяжелой артиллерии, обстрелы не прекращаются.