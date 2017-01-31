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17:19 (мск), источник: 112.ua

Жебривский: Обстрелы Авдеевки не прекращаются, бригады не могут начать восстанавливать электроснабжение

Сепаратисты не прекращают обстрел Авдеевки. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский в Facebook.

Источник: 112.ua

«Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения», — сообщил он.

По его словам, сейчас ситуацию спасает то, что Авдеевский коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов.

Жебривский также сообщил, что в город прибыли 4 кареты скорой помощи из Константиновки.

Ранее в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особенными потребностями и больные.

В результате утреннего обстрела был ранен мирный житель. Город обстреливают из тяжелой артиллерии, обстрелы не прекращаются.

В понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.

Комментарии
1
Александр
Пора наступать и освободить свою землю Сколько это может продолжаться?? Или сдать Почему нет конкретных мер? Меркель поможет
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