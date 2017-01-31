Жебривский: Обстрелы Авдеевки не прекращаются, бригады не могут начать восстанавливать электроснабжение
Сепаратисты не прекращают обстрел Авдеевки. Об этом сообщил глава Донецкой
Сепаратисты не прекращают обстрел Авдеевки. Об этом сообщил глава Донецкой
«Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила. Сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения», — сообщил он.
По его словам, сейчас ситуацию спасает то, что Авдеевский коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов.
Жебривский также сообщил, что в город прибыли 4 кареты скорой помощи из Константиновки.
Ранее в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особенными потребностями и больные.
В результате утреннего обстрела был ранен мирный житель. Город обстреливают из тяжелой артиллерии, обстрелы не прекращаются.
В понедельник, 30 января, Авдеевка