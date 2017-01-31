Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Что нового в лечении рака
"Американцы совершили ужасное": мировые СМИ осудили указ Трампа
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
В Японии боль в спине лечат пеленанием
Ученые научились стирать плохие воспоминания
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
16Femen объявили о распаде движения
9NASA показало посадку зонда на Титан
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
17:16 (мск), источник: 112.ua

СБУ разоблачила контрабандистов предметов старины: изъяты меч викингов, старинные монеты и современное оружие

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили международную группу контрабандистов, которые занимались вывозом и перепродажей предметов старины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Источник: 112.ua

Сообщается, что злоумышленники причастны к контрабандной переправке меча викингов, обнаруженного эстонскими таможенниками на российско-эстонской границе, и, после проведения соответствующих экспертиз, в мае 2016 возвращенного в Украине.

30 января один из контрабандистов был задержан сотрудниками СБУ во время попытки переправить в Беларусь старинный меч романского типа (ХIV-XV вв.), 136 старинных монет разных номиналов и периодов выпуска, а также предметов быта.

Древности обнаружили в технологических полостях автобуса международного сообщения Киев-Минск на МПП «Новые Яриловичи» Черниговской таможни.

Сотрудники СБУ в разных регионах страны провели семь обысков у других фигурантов уголовного производства и изъяли более тысячи предметов старины, среди которых: ружье, кольца и др. К тому же, у одного из злоумышленников кроме древностей изъяты две боевые гранаты и патроны к пистолету Макарова.

Сейчас установлена ​​причастность к незаконному вывозу культурных ценностей пяти украинцев и двух белорусов. Они вывозили ценности из Украины в Беларусь с последующим их перемещением в страны Западной Европы и США.

Изъятые предметы направлены на искусствоведческую экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Комментарии
1
Александр
Нужно изъять у всех депутатов наворованные ценности Украины и открыть музей воровства
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российские СМИ заявляют об обстреле своих журналистов со стороны ВСУ на Донбассе
ДНР: силовики совершили две попытки прорыва позиций ополчения
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Минфин поддержал перевод выплат бюджетникам на карты «Мир»
Аналитики рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Арестованных офицеров ФСБ обвиняют в сотрудничестве с ЦРУ
«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Эксперты назвали города Подмосковья с дешевым жильем
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Трехлетняя девочка побывала в 20 странах мира Маленькая британка Бетти уже полтора года колесит по планете вместе с мамой и папой.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь