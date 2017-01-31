СБУ разоблачила контрабандистов предметов старины: изъяты меч викингов, старинные монеты и современное оружие

Сообщается, что злоумышленники причастны к контрабандной переправке меча викингов, обнаруженного эстонскими таможенниками на российско-эстонской границе, и, после проведения соответствующих экспертиз, в мае 2016 возвращенного в Украине.

30 января один из контрабандистов был задержан сотрудниками СБУ во время попытки переправить в Беларусь старинный меч романского типа (ХIV-XV вв.), 136 старинных монет разных номиналов и периодов выпуска, а также предметов быта.

Древности обнаружили в технологических полостях автобуса международного сообщения Киев-Минск на МПП «Новые Яриловичи» Черниговской таможни.

Сотрудники СБУ в разных регионах страны провели семь обысков у других фигурантов уголовного производства и изъяли более тысячи предметов старины, среди которых: ружье, кольца и др. К тому же, у одного из злоумышленников кроме древностей изъяты две боевые гранаты и патроны к пистолету Макарова.

Сейчас установлена ​​причастность к незаконному вывозу культурных ценностей пяти украинцев и двух белорусов. Они вывозили ценности из Украины в Беларусь с последующим их перемещением в страны Западной Европы и США.

Изъятые предметы направлены на искусствоведческую экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.