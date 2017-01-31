В «ДНР» сообщили о спасении заблокированных под землей на шахте Засядько 203 горняков

Об этом сегодня сообщили в так называемом «министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР».

«Все горняки на поверхности», — говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Донецке утром 31 января была обесточена шахта имени Засядько, под землей оказались заблокированными 203 горняка. Отмечалось, что в результате артобстрелов была повреждена электроподстанция шахты. Она была полностью обесточена, а ее работа приостановлена.