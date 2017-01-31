Арестованного главу ЦИБ ФСБ и его зама обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

«Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», — сказал один из собеседников агентства.

Он не стал при этом уточнять, действовали ли они напрямую или через посредников.

«Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля», — отметил источник.

Другой источник агентства рассказал, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются».

«Каждый из фигурантов занимался своим делом — кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались», — сказал собеседник агентства.

Всю группу, по его данным, связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности.

«Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию», — подчеркнул источник.