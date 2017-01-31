Женщина в Атырауской области подожгла себя для привлечения внимания

По данным издания, 37-летняя Смадьярова работала в сфере надзора за соблюдением прав задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание. С августа 2016 года она находится под домашним арестом: женщину судят по статье 366 УК РК (Получение взятки).

Согласно обвинению суда бывший помощник прокурора получила в общей сложности около 3 миллионов тенге: сначала миллион, в следующую встречу еще два.

Источник сообщил «Ак жайык», что Смадьярова подожгла себя, чтобы привлечь внимание к своей ситуации. По словам источника, женщину оклеветали люди, которых она ранее привлекала к уголовной ответственности.

«Никаких доказательств, кроме показаний этих свидетелей, нет, все обвинение голословно. Но никто не хочет разбираться», — считает источник.

В обед вторника Смадьярова поступила в приемное отделение областной больницы с термическими ожогами лица и голени. Ее состояние врачи оценивают как «не тяжелое», она в сознании. Учитывая моральное состояние пациентки, врачи ее временно изолировали.

Подобный случай произошел в мае 2009 года: перед входом в здание прокуратуры Атырауской области 52-летний житель поселка Акжар Кабидолла Шолаков поджег себя в знак протеста против итогов следствия в отношении его 18-летнего сына. От полученных ожогов Кабидолла Шолаков скончался в больнице, а его сына суд позднее оправдал.

Кроме того, возле здания Генпрокуратуры в Астане 6 декабря 2016 года себя подожгла женщина, также не согласная с решением суда в отношении ее сына. 48-летняя Майра Рысманова скончалась в больнице, а ее сын травмировал себя в тюрьме.