Четверых школьниц с занятий экстренно госпитализировали в Павлодарской области

Учащиеся общеобразовательной школы села Парамановка одна за другой начали падать в обморок на уроке. Педагоги срочно вызвали бригаду скорой помощи. Их экстренно доставили в городскую больницу Аксу.

«Девочки жаловались на сонливость и слабость. Первоначально мы предположили, что это отравление. Как только их привезли, медработники взяли все необходимые анализы. В данный момент головная боль у трёх девочек прошла, у четвёртой сохраняется. Мы госпитализировали их в педиатрическое отделение», — рассказал главный врач больницы Максат Мукашев.

Причины неожиданной потери сознания устанавливаются. В прошлом году шестеро школьниц в Мангистауском районе попали в больницу после использования духов во время учебного процесса. По требованию прокуратуры села Шетпе духи были отправлены на экспертизу, но в них токсических веществ так и не нашли.