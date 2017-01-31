Четверых школьниц с занятий экстренно госпитализировали в Павлодарской области
Четверым шестиклассницам прямо во время учебного процесса срочно понадобилась медицинская помощь.
Четверым шестиклассницам прямо во время учебного процесса срочно понадобилась медицинская помощь.
Учащиеся общеобразовательной школы села Парамановка одна за другой начали падать в обморок на уроке. Педагоги срочно вызвали бригаду скорой помощи. Их экстренно доставили в городскую больницу Аксу.
«Девочки жаловались на сонливость и слабость. Первоначально мы предположили, что это отравление. Как только их привезли, медработники взяли все необходимые анализы. В данный момент головная боль у трёх девочек прошла, у четвёртой сохраняется. Мы госпитализировали их в педиатрическое отделение», — рассказал главный врач больницы Максат Мукашев.
Причины неожиданной потери сознания устанавливаются. В прошлом году шестеро школьниц в Мангистауском районе попали в больницу после использования духов во время учебного процесса. По требованию прокуратуры села Шетпе духи были отправлены на экспертизу, но в них токсических веществ так и не нашли.