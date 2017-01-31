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17:51 (мск), источник: Informburo.kz

Четверых школьниц с занятий экстренно госпитализировали в Павлодарской области

Четверым шестиклассницам прямо во время учебного процесса срочно понадобилась медицинская помощь.

Учащиеся общеобразовательной школы села Парамановка одна за другой начали падать в обморок на уроке. Педагоги срочно вызвали бригаду скорой помощи. Их экстренно доставили в городскую больницу Аксу.

«Девочки жаловались на сонливость и слабость. Первоначально мы предположили, что это отравление. Как только их привезли, медработники взяли все необходимые анализы. В данный момент головная боль у трёх девочек прошла, у четвёртой сохраняется. Мы госпитализировали их в педиатрическое отделение», — рассказал главный врач больницы Максат Мукашев.

Причины неожиданной потери сознания устанавливаются. В прошлом году шестеро школьниц в Мангистауском районе попали в больницу после использования духов во время учебного процесса. По требованию прокуратуры села Шетпе духи были отправлены на экспертизу, но в них токсических веществ так и не нашли.

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Четверых школьниц с занятий экстренно госпитализировали в Павлодарской области
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