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18:50 (мск), источник: Фонтанка

ФСБ изымает документы в Эрмитаже

Оперативники Федеральной службы безопасности 31-го января изымают документы в Государственном Эрмитаже в Петербурге. По данным «Фонтанки», это может быть связано с потерей миллиарда при строительстве нового фондохранилища.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, после полудня, 31 января 2017 года визит в музей нанесли сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», это оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (это подразделение уже год курирует и культурные объекты).

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По информации «Фонтанки», контрразведчиков интересуют документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Напомним, контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей был заключен музеем со скандально известной московской компанией «Мехстройтранс», руководство и владельцы которой были причастны к «Большому делу Минкульта».

Как ранее писала «Фонтанка», в 2016 году «Мехстройтранс», получивший аванс размером около 1 миллиарда рублей, осуществлял работы со значительным отставанием от графика, не оплачивал исполненные работы субподрядчикам.

Эрмитаж тогда утверждал, что отставание не носит критического характера, а с руководством «Мехстройтранса» достигнута договоренность «по увеличению темпов работ для выправления ситуации с отставанием от графика работ». Заметим, что, судя по документам, доступным на сайте госзакупок, темпы работ не увеличились.

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Также журналисту «Фонтанки» известно, что мероприятия могут коснуться заместителя директора Эрмитажа по строительству, Михаила Новикова.

По совпадению именно сегодня, 31 января, Московский арбитражный суд должен был рассмотреть иск о признании ООО «Мехстройтранс» банкротом и назначении арбитражного управляющего.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на звонок «Фонтанки» не ответил. Его заместитель Георгий Велинбахов — тоже. В пресс-службе музея заявили, что только что пришли с важного мероприятия и не намерены ничего выяснять.

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