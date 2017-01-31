ФСБ изымает документы в Эрмитаже

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, после полудня, 31 января 2017 года визит в музей нанесли сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», это оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (это подразделение уже год курирует и культурные объекты).
По информации «Фонтанки», контрразведчиков интересуют документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.
Напомним, контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей был заключен музеем со скандально известной московской компанией «Мехстройтранс», руководство и владельцы которой были причастны к «Большому делу Минкульта».
Как ранее писала «Фонтанка», в 2016 году «Мехстройтранс», получивший аванс размером около 1 миллиарда рублей, осуществлял работы со значительным отставанием от графика, не оплачивал исполненные работы субподрядчикам.
Эрмитаж тогда утверждал, что отставание не носит критического характера, а с руководством «Мехстройтранса» достигнута договоренность «по увеличению темпов работ для выправления ситуации с отставанием от графика работ». Заметим, что, судя по документам, доступным на сайте госзакупок, темпы работ не увеличились.
Также журналисту «Фонтанки» известно, что мероприятия могут коснуться заместителя директора Эрмитажа по строительству, Михаила Новикова.
По совпадению именно сегодня, 31 января, Московский арбитражный суд должен был рассмотреть иск о признании ООО «Мехстройтранс» банкротом и назначении арбитражного управляющего.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на звонок «Фонтанки» не ответил. Его заместитель Георгий Велинбахов — тоже. В пресс-службе музея заявили, что только что пришли с важного мероприятия и не намерены ничего выяснять.