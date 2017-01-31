ФСБ изымает документы в Эрмитаже

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, после полудня, 31 января 2017 года визит в музей нанесли сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», это оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (это подразделение уже год курирует и культурные объекты).

По информации «Фонтанки», контрразведчиков интересуют документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Напомним, контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей был заключен музеем со скандально известной московской компанией «Мехстройтранс», руководство и владельцы которой были причастны к «Большому делу Минкульта».

Как ранее писала «Фонтанка», в 2016 году «Мехстройтранс», получивший аванс размером около 1 миллиарда рублей, осуществлял работы со значительным отставанием от графика, не оплачивал исполненные работы субподрядчикам.

Эрмитаж тогда утверждал, что отставание не носит критического характера, а с руководством «Мехстройтранса» достигнута договоренность «по увеличению темпов работ для выправления ситуации с отставанием от графика работ». Заметим, что, судя по документам, доступным на сайте госзакупок, темпы работ не увеличились.