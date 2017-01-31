Полиция Ялты задержала подозреваемого в кражах из салонов автомобилей

Утром владелец обнаружил свою машину с разбитым стеклом.

На причастность к хищению полицейские отработали лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В результате сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. Им оказался ранее судимый 40-летний житель соседнего государства. Установлена причастность задержанного к совершению пяти аналогичных краж на территории г. Ялты. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим гражданам, составила более 12 тыс.рублей. Как пояснил подозреваемый, видеорегистраторы он похищал с целью дальнейшей перепродажи. В отношении задержанного избрана мера пресечения — заключение под стражу, — сообщает пресс-служба МВД по РК. Следственным отделом УМВД России по г. Ялта по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных п."в" ч.2 ст. 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.