Полиция Ялты задержала подозреваемого в кражах из салонов автомобилей
Полиция Ялты сообщает: по линии «102» поступило сообщение от 31-летнего местного жителя, который сообщил о краже видеорегистратора из салона его автомобиля.
Полиция Ялты сообщает: по линии «102» поступило сообщение от 31-летнего местного жителя, который сообщил о краже видеорегистратора из салона его автомобиля.
Утром владелец обнаружил свою машину с разбитым стеклом.
На причастность к хищению полицейские отработали лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В результате сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. Им оказался ранее судимый 40-летний житель соседнего государства. Установлена причастность задержанного к совершению пяти аналогичных краж на территории г. Ялты. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим гражданам, составила более 12 тыс.рублей. Как пояснил подозреваемый, видеорегистраторы он похищал с целью дальнейшей перепродажи. В отношении задержанного избрана мера пресечения — заключение под стражу, — сообщает