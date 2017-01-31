На проспекте Мира в Омске образовался «каток» из-за порыва трубы
В снежной массе уже застряли восемь машин.
В снежной массе уже застряли восемь машин.
Сегодня во второй половине дня в городке Нефтяников в районе дома № 92 по проспекту Мира случился порыв водопроводной трубы. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ЧП Омск». В соцсетях появилось несколько видео, как вода заливает проезжую часть. При температуре -18 градусов этот участок неизбежно покроется льдом.
— Теперь там каток будет до весны и аварии в стиле паровозик, — прогнозируют в комментариях.
И прогнозы уже оправдались. Пользователь Максим Шутов пишет, что в районе проспекта Мира, 8 б вечером застряли в снегу с водой восемь автомобилей.
Похожая ситуация, по словам пользователей, сложилась на улице Коммунальная.
По данным Единой