На проспекте Мира в Омске образовался «каток» из-за порыва трубы

Сегодня во второй половине дня в городке Нефтяников в районе дома № 92 по проспекту Мира случился порыв водопроводной трубы. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ЧП Омск». В соцсетях появилось несколько видео, как вода заливает проезжую часть. При температуре -18 градусов этот участок неизбежно покроется льдом.

— Теперь там каток будет до весны и аварии в стиле паровозик, — прогнозируют в комментариях.