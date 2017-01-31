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18:29 (мск), источник: Ежедневник.by

КГБ задержал с поличным при получении взятки крупного чиновника МЧС

КГБ при получении взятки в размере 2 тыс. долларов задержан с поличным начальник Могилевского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Василий Иваницкий.

Источник: Reuters

Установлено, что должностное лицо за благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию — выдачу заключения о соответствии объекта строительства действующим нормам и правилам в области промышленной безопасности, вымогал и получил взятку от представителя одной из иностранных коммерческих организаций, реализующей в Беларуси крупный инвестиционный проект.

В отношении Василия Иваницкого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с конфискацией имущества. К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

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