КГБ задержал с поличным при получении взятки крупного чиновника МЧС

Установлено, что должностное лицо за благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию — выдачу заключения о соответствии объекта строительства действующим нормам и правилам в области промышленной безопасности, вымогал и получил взятку от представителя одной из иностранных коммерческих организаций, реализующей в Беларуси крупный инвестиционный проект.

В отношении Василия Иваницкого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с конфискацией имущества. К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.