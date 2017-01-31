МИД выясняет, находились ли белорусы на борту сбитого в Конго вертолета

«Министерство иностранных дел и посольство Беларуси в ЮАР прилагают усилия, чтобы получить из официальных источников информацию об инциденте с вертолетом, который, предположительно, пилотировался белорусским экипажем», — сказал Дмитрий Мирончик. Он добавил, что на данный момент официальных сведений нет. Есть ряд сообщений конголийских и иных средств массовой информации, которые говорят о том, что экипаж вертолета в результате инцидента не пострадал.

«Однако мы как напрямую, так и с использованием возможностей посольства Российской Федерации в Демократической Республике Конго работаем над тем, чтобы получить официальную информацию, уточнить, идет ли речь о гражданах нашей страны, — отметил Дмитрий Мирончик. — Тогда будем готовы поделиться соответствующими сведениями с общественностью».

Как сообщает грузинская пресса, в Конго 28 января были сбиты два ударных вертолета Ми-24. Один экипаж вертолета состоял из граждан Беларуси. Летчики были госпитализированы.