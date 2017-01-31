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18:57 (мск), источник: БЕЛТА

МИД выясняет, находились ли белорусы на борту сбитого в Конго вертолета

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД выясняет, находились ли белорусы на борту сбитого в Конго вертолета. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

Источник: Reuters

«Министерство иностранных дел и посольство Беларуси в ЮАР прилагают усилия, чтобы получить из официальных источников информацию об инциденте с вертолетом, который, предположительно, пилотировался белорусским экипажем», — сказал Дмитрий Мирончик. Он добавил, что на данный момент официальных сведений нет. Есть ряд сообщений конголийских и иных средств массовой информации, которые говорят о том, что экипаж вертолета в результате инцидента не пострадал.

«Однако мы как напрямую, так и с использованием возможностей посольства Российской Федерации в Демократической Республике Конго работаем над тем, чтобы получить официальную информацию, уточнить, идет ли речь о гражданах нашей страны, — отметил Дмитрий Мирончик. — Тогда будем готовы поделиться соответствующими сведениями с общественностью».

Как сообщает грузинская пресса, в Конго 28 января были сбиты два ударных вертолета Ми-24. Один экипаж вертолета состоял из граждан Беларуси. Летчики были госпитализированы.

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