Раскрыто вооруженное нападение в Симферополе
Сотрудники крымской полиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на иностранного гражданина.
Сотрудники крымской полиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на иностранного гражданина.
В результате проведения комплекса
19 января сотрудниками УУР МВД по Республике Крым совместно с краснодарскими оперативниками подозреваемые в совершении разбойного нападения были задержаны на территории Краснодарского края. У злоумышленников изъято несколько единиц травматического оружия и охолощенные макеты автоматов «Калашникова», использовавшиеся в момент нападения, а также другие вещественные доказательства. Местонахождение похищенного автомобиля установлено.
Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п."б ч.4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.