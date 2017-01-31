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19:01 (мск), источник: Крым Press

Раскрыто вооруженное нападение в Симферополе

Сотрудники крымской полиции задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на иностранного гражданина.

Пресс-служба МВД по Республике Крым обнародовала информацию о раскрытии преступления, совершенного в крымской столице в начале января. Так, 4 января т.г. в МВД по Республике Крым поступило заявление от гражданина Сербии, проживающего на территории Республики Крым, о том, что 22.12.2016 около 19:00 на него было совершено вооруженное нападение в Симферополе, на парковке одного из торговых центров. Несколько неизвестных мужчин под угрозой предметов, внешне похожих на огнестрельное оружие, завладели его автомобилем «Toyota Land Cruiser» и деньгами в сумме 150 тыс. долларов США, предназначенных для закупки стройматериалов.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что после совершения преступления подозреваемые на похищенном автомобиле покинули Республику Крым, выехав в Краснодарский край.

19 января сотрудниками УУР МВД по Республике Крым совместно с краснодарскими оперативниками подозреваемые в совершении разбойного нападения были задержаны на территории Краснодарского края. У злоумышленников изъято несколько единиц травматического оружия и охолощенные макеты автоматов «Калашникова», использовавшиеся в момент нападения, а также другие вещественные доказательства. Местонахождение похищенного автомобиля установлено.

Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п."б ч.4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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