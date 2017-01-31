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19:04 (мск), источник: Publika.md

Нападения бродячих собак на жителей Бельц: 380 пострадавших

В Бельцах — нашествие бродячих собак. На нападения бездомных псов в прошлом году пожаловались 380 человек. За год число пострадавших выросло на 10%. Причем 11 человек укусили собаки, больные бешенством.

Источник: Publika.md

Горожане говорят, что боятся выпускать детей во двор. Бездомные псы сбиваются в стаи возле мусорных контейнеров во дворах многоэтажек. Зимой они особенно агрессивны.

«В первую очередь, есть риск заразиться бешенством. Эта болезнь неизлечима, возможен летальный исход. Переносят собаки и другие инфекции. Нападение животного, особенно крупного, чревато и психологическими травмами».

Пострадавшие должны обратиться в управление продовольственной безопасности. Его сотрудники обязаны поймать собаку и держать ее в карантине две недели, чтобы исключить бешенство.

«Даже если собака зарегистрирована, ее нужно поместить в стационар. Если на человека напал бродячий пес, нужно запомнить, как он выглядел и где это было. Мы отправим бригаду, чтобы поймать собаку. Иначе мы помочь не можем».

Из карантина собак снова выпускают на улицу. Построить приют для животных местные власти обещают давно, но проблема не решается. Вице-мэр Игорь Шеремет, ответственный за этот вопрос, отказался говорить со съёмочной группой Publika TV.

По оценкам местного управления продовольственной безопасности, в Бельцах — около 30 тысяч бродячих псов. И если ничего не сделать, в этом году их число удвоится.

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