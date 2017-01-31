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19:22 (мск), источник: РИА Новости

Посольство России опровергло сообщение о гибели летчиков в ДР Конго

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Посольство России в Демократической Республике Конго не подтвердило сообщения о гибели российских летчиков при крушении двух вертолетов, граждан РФ среди членов экипажа не было, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в ДРК.

Источник: РИА Новости

«По данным посольства России, россиян на борту рухнувших на востоке Демократической Республики Конго вертолетов не было», — сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на генерала армии ДРК Леона Мушале сообщило, что два российских пилота, по предварительной информации, погибли и трое членов экипажа, также, предположительно, россиян, пострадали при крушении двух военных вертолетов армии Демократической Республики Конго на востоке страны. Кроме того, по данным генерала, еще один, предположительно, российский летчик находится в плену у повстанцев конголезской военизированной группировки M23. Военный сообщил, что два вертолета Ми-24 в пятницу разбились в одном из горных районов «в результате сложных метеоусловий».

Вооруженный конфликт между антиправительственными формированиями и армией ДРК продолжается в регионе с 2004 года. Движение M23 ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси и действует на востоке страны. Власти ДРК обвиняют в оказании помощи боевикам из М23 соседнюю Руанду, хотя ее правительство этого не признает.

Комментарии
1
Михаил Кутузов
А что здесь комментировать. Плохо, что разбились вертолеты и погибли люди.
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