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19:21 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе эвакуировали сотрудников телецентра из-за подозрительного предмета

Сегодня, 31 января, в восьмом часу вечера произошел неприятный инцидент в телецентре на улице Гафури, 9 в Уфе. Об этом ProUfu.ru сообщили сотрудники телецентра. Информацию также подтвердили в пресс-службе МВД по РБ.

По данным МВД, поступил анонимный звонок о том, что в здании телецентра найден некий подозрительный предмет. На место вызова выехали экстренные службы. Однако полную эвакуацию было решено не проводить, покинуть свободные места оперативники предложили тем специалистам телецентра, которые не были задействованы в ведении прямого эфира.

В настоящий момент специалисты МЧС и полицейские кинологи с собаками проводят обследование здания. Возле здания телецентра дежурят полицейские и медики. Оперативники стараются установить личность «телефонного шутника».

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