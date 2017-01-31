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20:12 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Сотрудники ФСБ России пришли с проверкой в хранилища Эрмитажа

Сотрудники ФСБ России проводят процессуальную проверку в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге, подтвердили в пресс-службе организации.

Источник: РИА "Новости"

«По имеющейся у нас информации в помещениях Реставрационно-хранительского центра “Старая Деревня” проводится оперативное мероприятие по обследованию одного из помещений административно-хозяйственной службы», — сообщается на сайте музея.

Предствители Эрмитажа сообщили, что никаких пояснений о поводах проверки сотрудники ФСБ им не дали.

«Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме», — говорится в заявлении музея.

Ранее петербургский портал «Фонтанка» сообщил, что сотрудники ФСБ начали изымать документы в музее.

По данным издания, ФСБ заинтересовали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Интерфакс со ссылкой на источники также соообщил, что речь идет о расследовании дела относительно строительства одного из объектов Государственного Эрмитажа.

По данным «Фонтанки», контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей (61 млн долларов) был заключен музеем с московской компанией, руководство и владельцы которой были причастны к «делу реставраторов».

Комментарии
5
эльшат мехтиев
Зря остроги и темницы душу тешили царице,
Всё текло через границы, за бесценок, за дарма.
И теперь в пустых музеях ходят смотрят ротозеи
На пищали да тузеи, да на брошки из дииирьма...
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эльшат мехтиев
Мою учёбу камповец фашистсктй ты ещё на себе узнаешь...)
Какую книгу тут упомянал ранее? Любимую свою?? Дух есть подтвердить?)
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Иван Петров
Это в ТВОКУ так учили?
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