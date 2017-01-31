Сотрудники ФСБ России пришли с проверкой в хранилища Эрмитажа
Сотрудники ФСБ России проводят процессуальную проверку в музее Эрмитаж в
Сотрудники ФСБ России проводят процессуальную проверку в музее Эрмитаж в
«По имеющейся у нас информации в помещениях
Предствители Эрмитажа сообщили, что никаких пояснений о поводах проверки сотрудники ФСБ им не дали.
«Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме», — говорится в заявлении музея.
Ранее петербургский портал «Фонтанка» сообщил, что сотрудники ФСБ начали изымать документы в музее.
По данным издания, ФСБ заинтересовали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.
Интерфакс со ссылкой на источники также соообщил, что речь идет о расследовании дела относительно строительства одного из объектов Государственного Эрмитажа.
По данным «Фонтанки», контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей (61 млн долларов) был заключен музеем с московской компанией, руководство и владельцы которой были причастны к «делу реставраторов».
Всё текло через границы, за бесценок, за дарма.
И теперь в пустых музеях ходят смотрят ротозеи
На пищали да тузеи, да на брошки из дииирьма...
Какую книгу тут упомянал ранее? Любимую свою?? Дух есть подтвердить?)