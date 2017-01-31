Сотрудники ФСБ России пришли с проверкой в хранилища Эрмитажа

«По имеющейся у нас информации в помещениях Реставрационно-хранительского центра “Старая Деревня” проводится оперативное мероприятие по обследованию одного из помещений административно-хозяйственной службы», — сообщается на сайте музея.

Предствители Эрмитажа сообщили, что никаких пояснений о поводах проверки сотрудники ФСБ им не дали.

«Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме», — говорится в заявлении музея.

Ранее петербургский портал «Фонтанка» сообщил, что сотрудники ФСБ начали изымать документы в музее.

По данным издания, ФСБ заинтересовали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Интерфакс со ссылкой на источники также соообщил, что речь идет о расследовании дела относительно строительства одного из объектов Государственного Эрмитажа.

По данным «Фонтанки», контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей (61 млн долларов) был заключен музеем с московской компанией, руководство и владельцы которой были причастны к «делу реставраторов».