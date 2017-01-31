Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Названа страна, сделавшая визы для россиян бесплатными с февраля
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Раскрыты генетические истоки высокого давления
Что нового в лечении рака
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Femen объявили о распаде движения
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
21:16 (мск), источник: 112.ua

В Черниговской области полицейский, чтобы задержать преступника, бежал за ним пять километров босиком по снегу

В Черниговской области старший сержант группы реагирования патрульной полиции Козелецкого отдела полиции Михаил Кама 12 января собственноручно задержал одного из двух ранее судимых злоумышленников, которые грабили пустые дома.

Источник: 112.ua

Он пробежал за преступниками 5 километров босиком по снегу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба, во время вечернего рейда полицейский заметил двух мужчин, которые планировали ограбить дом. Когда патрульный подошел к мужчинам, они начали убегать через заснеженное поле.

«Полицейский был в валенках, бежать неудобно, поэтому он их сбросил и побежал дальше в носках. Злоумышленники явно не ожидали, поэтому одного из них Михаил Кама сразу догнал», — сказано в сообщении.

Задержанный признался полицейским в совершенных преступлениях, а также рассказал о своем сообщнике, которого задержали позже.

Полицейский признался, что без раздумий бросился за ворами, потому что имеет хорошую физическую подготовку, ведь раньше служил в спецподразделении судебной милиции «Грифон».

По факту обворовывания домов открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) — наказывается лишением свободы сроком от трех до шести лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вечерний прайм 31.01.2017
В Эрмитаже полицейские и сотрудники ФСБ проводят обыски
Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Рогозин сравнил с диверсией зарплаты на производстве «Протона-М»
РПЦ грозит вывести на улицы миллион сторонников передачи Исаакия
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ
«Кассини» прислал самые детальные снимки колец Сатурна
Спорт
Есть ли лишние в «Спартаке»: с кем клубу следует расстаться Красно-белые почти завершили трансферную кампанию "на вход" - если до возобновления первенства в команде и появится еще новичок, то максимум один - крайний защитник
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Эксперты назвали города Подмосковья с дешевым жильем
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь