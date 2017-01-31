В Черниговской области полицейский, чтобы задержать преступника, бежал за ним пять километров босиком по снегу

Он пробежал за преступниками 5 километров босиком по снегу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба, во время вечернего рейда полицейский заметил двух мужчин, которые планировали ограбить дом. Когда патрульный подошел к мужчинам, они начали убегать через заснеженное поле.

«Полицейский был в валенках, бежать неудобно, поэтому он их сбросил и побежал дальше в носках. Злоумышленники явно не ожидали, поэтому одного из них Михаил Кама сразу догнал», — сказано в сообщении.

Задержанный признался полицейским в совершенных преступлениях, а также рассказал о своем сообщнике, которого задержали позже.

Полицейский признался, что без раздумий бросился за ворами, потому что имеет хорошую физическую подготовку, ведь раньше служил в спецподразделении судебной милиции «Грифон».

По факту обворовывания домов открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) — наказывается лишением свободы сроком от трех до шести лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.