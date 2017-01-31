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20:34 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске мужчина ограбил обменник, угрожая взрывом

Столичная милиция разыскивает мужчину, который ограбил обменный пункт банка, угрожая взрывом, сообщает отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Инцидент произошел 22 января около 10:45 в обменном пункте, который находится по улице Якуба Коласа в Минске. Злоумышленник обратился к кассиру и под угрозой применения взрывного устройства завладел крупной суммой денег.

В ГУВД сообщили приметы грабителя: мужчина славянской внешности, на вид около 25 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, лицо вытянутое, нос длинный и прямой.

Был одет: темная болоньевая куртка фирмы Puma с капюшоном, длиной чуть ниже пояса. Под курткой байка с капюшоном светло-серого цвета, на голове черная вязаная шапка, черные спортивные штаны, на ногах черные кроссовки. При себе имел сумку через плечо черного цвета.

Если вы узнали изображенного на фото и видео мужчину, просим обращаться по телефонам: 8 (029) 344 76 32, 8 (029) 159 02 01 или 102.

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