В Минске мужчина ограбил обменник, угрожая взрывом
Столичная милиция разыскивает мужчину, который ограбил обменный пункт банка, угрожая взрывом, сообщает отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.
Столичная милиция разыскивает мужчину, который ограбил обменный пункт банка, угрожая взрывом, сообщает отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел 22 января около 10:45 в обменном пункте, который находится по улице Якуба Коласа в Минске. Злоумышленник обратился к кассиру и под угрозой применения взрывного устройства завладел крупной суммой денег.
В ГУВД сообщили приметы грабителя: мужчина славянской внешности, на вид около 25 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, лицо вытянутое, нос длинный и прямой.
Был одет: темная болоньевая куртка фирмы Puma с капюшоном, длиной чуть ниже пояса. Под курткой байка с капюшоном
Если вы узнали изображенного на фото и видео мужчину, просим обращаться по телефонам: 8 (029) 344 76 32, 8 (029) 159 02 01 или 102.