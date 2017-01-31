Скончался сотрудник Дирекции Универсиады — 2017

«В конце рабочего дня наш сотрудник внезапно потерял сознание, находившиеся рядом люди попытались привести его в сознание и вызвали дежурившего на объекте медицинского работника. Врачом была оказана первая медицинская помощь. Бригада скорой помощи прибыла на место через несколько минут.

В течение 40 минут проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата. По предварительному заключению врачей скорой помощи причиной смерти явилась сердечно-сосудистая недостаточность.

«Для меня это большое потрясение, и я от себя лично, и от имени Дирекции выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бауржана Рафикова. У него остались пожилая мама, супруга и двое детей. Дирекция возьмет на себя все расходы по организации похорон нашего сотрудника. Семье будут произведены выплаты в соответствии с трудовым законодательством РК, а также будет оказана материальная помощь, — сказал Директор Дирекции Универсиады-2017 Наиль НУРОВ.

Как стало известно, на место происшествия прибыли сотрудники ДВД и прокуратуры. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.