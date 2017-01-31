На севере Уфы начался сильный пожар
Вчера, 31 января, поздно вечером начался сильный пожар в доме в районе улицы Вологодской, неподалеку от ТРЦ «Лопатино». Об этом сообщили читатели в соцсетях.
Вчера, 31 января, поздно вечером начался сильный пожар в доме в районе улицы Вологодской, неподалеку от ТРЦ «Лопатино». Об этом сообщили читатели в соцсетях.
По предварительным данным горит частный дом. На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты и ведут борьбу с огнем.
Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.