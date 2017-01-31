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22:42 (мск), источник: PROUFU.ru

На севере Уфы начался сильный пожар

Вчера, 31 января, поздно вечером начался сильный пожар в доме в районе улицы Вологодской, неподалеку от ТРЦ «Лопатино». Об этом сообщили читатели в соцсетях.

По предварительным данным горит частный дом. На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты и ведут борьбу с огнем.

Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.

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