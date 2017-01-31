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31 января, источник: БЕЛТА

На «Гродно Азоте» автомобиль повредил трубопровод с жидким аммиаком

Во вторник, 31 января, на территории «Гродно Азота» произошел инцидент.

Как сообщается на официальном сайте предприятия, грузовик задел трубопровод с жидким аммиаком. Эту случилось примерно в половине шестого вечера.

Прибывший на территорию предприятия для загрузки продукции, автомобиль проигнорировал запрещающий знак по высоте. В результате был поврежден трубопровод с жидким аммиаком.

Трубопровод оперативно отключили, приняв все необходимые меры по устранению последствий данного происшествия. Специалисты занимаются установлением содержания аммиака по периметру территории предприятия.

В результате инцидента никто не пострадал. Никакой угрозы для жизни и здоровья горожан, равно как и работников предприятия, нет.

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