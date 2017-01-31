На «Гродно Азоте» автомобиль повредил трубопровод с жидким аммиаком
Во вторник, 31 января, на территории «Гродно Азота» произошел инцидент.
Во вторник, 31 января, на территории «Гродно Азота» произошел инцидент.
Как сообщается на официальном сайте предприятия, грузовик задел трубопровод с жидким аммиаком. Эту случилось примерно в половине шестого вечера.
Прибывший на территорию предприятия для загрузки продукции, автомобиль проигнорировал запрещающий знак по высоте. В результате был поврежден трубопровод с жидким аммиаком.
Трубопровод оперативно отключили, приняв все необходимые меры по устранению последствий данного происшествия. Специалисты занимаются установлением содержания аммиака по периметру территории предприятия.
В результате инцидента никто не пострадал. Никакой угрозы для жизни и здоровья горожан, равно как и работников предприятия, нет.