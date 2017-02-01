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13:31 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежцев предупредили о продаже «незамерзайки» с превышением уровня метанола в 570 раз

Экспертиза показала, что содержание метанола в незамерзающей жидкости 27% при величине допустимого уровня 0,05.

Источник: Новости Воронежа

Специалисты регионального Роспотребнадзора предупреждают воронежцев о некачественной «незамерзайки» «Зимний». Её производитель — московское ООО «ПрофСтиль». В партии незамерзайки, изготовленной в октябре 2016 года нашли превышение метанола. Такие выводы сделали после лабораторных исследований.

«Экспертиза показала, что содержание метанола в данной незамерзающей жидкости 27% при величине допустимого уровня 0,05, — пояснили в региональном Роспотребнадзоре. — Получается, содержание метанола превышает допустимый уровень в 570 раз».

Если вы увидите эту жидкость в продаже, то сообщите об этом в управление. В региональном Роспотребнадзоре работает бесплатная телефонная «горячая линия» — 8−800−700−92−84.

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