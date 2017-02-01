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03:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Подростка спасли с оторвавшейся льдины в Приморье

Спасатели Приморской поисково-спасательной службы спасли пятнадцатилетнего подростка, оказавшегося на оторвавшейся льдине, сообщает ИА «Дейта».

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на морской акватории в районе брошенного судна «Еруслан» от основного припая оторвало льдину, на которой находится подросток.

«В 20.26 группа спасателей на судне на воздушной подушке “Марс” вышли на морскую акваторию в район нефтебазы на Первой Речке. В ходе поисков была обнаружена льдина и подросток на ней. Его сняли с льдины, состояние здоровье удовлетворительное, передан маме», — рассказали в ведомстве.

«Все время оперативный дежурный поддерживал связь с мальчиком по сотовому телефону. Поиски осложнялись темным временем суток. Как рассказал сам потерпевший, он отправился посмотреть на горящее судно», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

В спасательной операции было задействовано четыре человека Приморской поисково-спасательной службы, также помощь оказывал рядом находящийся буксир «Нептун».

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