Подростка спасли с оторвавшейся льдины в Приморье

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на морской акватории в районе брошенного судна «Еруслан» от основного припая оторвало льдину, на которой находится подросток.

«В 20.26 группа спасателей на судне на воздушной подушке “Марс” вышли на морскую акваторию в район нефтебазы на Первой Речке. В ходе поисков была обнаружена льдина и подросток на ней. Его сняли с льдины, состояние здоровье удовлетворительное, передан маме», — рассказали в ведомстве.

«Все время оперативный дежурный поддерживал связь с мальчиком по сотовому телефону. Поиски осложнялись темным временем суток. Как рассказал сам потерпевший, он отправился посмотреть на горящее судно», — говорится в сообщении администрации Приморского края.