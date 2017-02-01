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03:42 (мск), источник: Вести Приморье

Пожар на покинутом в Приморье судне Yeruslan затухает — МЧС

Пожар на покинутом судне Yeruslan, находящемся в покрытом льдом Амурском заливе недалеко от Владивостока, в настоящее время затухает, 1 февраля сотрудники МЧС проведут доразведку, чтобы определить характер повреждений, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«На судне идет процесс самостоятельного затухания пожара, сегодня оперативная группа пожарного гарнизона и спасателей Владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проведут доразведку, чтобы оценить повреждения и определить, нужно ли дотушивать пожар», — сообщил собеседник.

Ранее ТАСС сообщал, что судно загорелось во вторник, оно находится в Амурском заливе, в 8−10 километрах от Владивостока. Разведка показала, что возгорание произошло на верхней палубе и автомобильной палубе в кормовой части судна. Сейчас на льду вокруг судна разбросан мусор. К нему можно свободно подойти по льду или подъехать на автомобиле.

Судно Yeruslan было построено в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., портом приписки — Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется. Судно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в разных портах из-за долгов по зарплате перед моряками.

По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал своему экипажу более 200 тыс. долларов, по ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело. Само судно находится на рейде в Амурском заливе уже два года, до недавнего времени его охраняли несколько человек. Несколько дней назад местные журналисты, которые поднялись на судно, убедились, что экипаж его покинул, они также рассказали, что помещения судна разграблены.

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