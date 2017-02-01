Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Раскрыты генетические истоки высокого давления
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Огромные потери": ДНР про погибших среди ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
03:39 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке в ДТП пострадали три женщины и пенсионер

В общей сложности за сутки в городе произошло 75 аварий.

Во Владивостоке во вторник в трех ДТП пострадали три женщины и пенсионер, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего же за минувшие сутки в приморской столице произошло 75 различных столкновений транспортных средств, в том числе и 47 аварий с материальным ущербом. Участники 6 ДТП составили европротоколы.

Владивостокцы и гости города в этот день нарушили Правила дорожного движения 244 раза, составлены протоколы. Так, зарегистрировано 10 случаев пьяной езды, 6 эпизодов перевозки не пристегнутых спецустройствами детей, а также 4 выезда на «встречку». Инспекторы ДПС составили 12 протоколов по тонировке не по ГОСТ, 2 — по нарушениям правил парковки и 5 протоколов в отношении должников по статье 20.25 КоАП РФ.

«Вручную» сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 12 нарушителей скоростного режима. На СВЗТ доставлен один автомобиль.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлен 51 протокол. В свою очередь, «безлошадные» граждане, бегавшие через дороги в неположенных местах, получили на руки от ДПС 59 копий протоколов об административном нарушении.

Водители автобусов пойманы на 5 нарушениях, а таксисты — на 26.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Пучков проверил безопасность экологического тоннеля в Приморье
Большинство американцев поддержали иммиграционный указ Трампа
СМИ узнали о возможном повышении Анатолия Сердюкова
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
В правительстве придумали маркировку полезности продуктов
Елизавета II посмертно помиловала тысячи гомосексуалистов
Спорт
Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018 Международный паралимпийский комитет отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В особняке российского олигарха откроют ночлежку
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Москве появится площадь имени Фиделя Кастро
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь