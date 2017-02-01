По факту смерти ребенка от скарлатины в Братске СКР начал проверку

В Братске СКР начал доследственную проверку по факту смерти ребенка от скарлатины. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Предварительно специалисты установили, что вечером 25 января в Братскую детскую городскую больницу с диагнозом «скарлатина тяжелой степени» поступил 6-летний мальчик. Заболевший ребенок позже скончался в медучреждении.

Как стало известно, мальчик посещал детсад и 20 января он был отстранен от посещения учреждения из-за простудного заболевания. Сейчас воспитанники и работники детского сада проходят медобследование, чтобы выявить других возможных зараженных.

К проверке привлекли медиков и сотрудников Роспотребнадзора. По результатам проверки следователи правовую оценку дадут действиям персонала дошкольного учреждения, а также врачам больницы, где умер мальчик.