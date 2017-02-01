На правом берегу Красноярска горел торговый центр «Красноярье»
Из помещения эвакуировали 80 человек.
Из помещения эвакуировали 80 человек.
Очередной пожар произошел в столице края накануне вечером. По сообщению ГУ МЧС России по Красноярскому краю, загорелся торговый центр «Красноярье», который находится на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий».
Уже через 4 минуты пожарные работали на месте происшествия. Было установлено, что произошло загорание стены в торговом павильоне на 1-м этаже здания на площади 9 кв. метров. Администрация торгового центра своевременно сообщила о пожаре диспетчеру
В результате происшествия никто не пострадал, на работу торгового центра данный пожар не повлиял. Причину пожара будут устанавливать дознаватели.