На трассе Ивдель — Североуральск погибла водитель ВАЗа

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, 33-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, ехала со стороны Североуральска в город Ивдель. Совершая обгон движущегося впереди автомобиля, она не убедилась в том, что полоса движения, на которую она намерена выехать, свободна.

Уже двигаясь по полосе встречного движения, женщина столкнулась с автомобилем «Хендэ-Акцент», которым управлял 59-летний водитель.

В результате автоаварии водитель ВАЗа получила смертельные травмы и скончалась на месте ДТП.

Водитель «Хендэ» и его пассажиры — 29-летняя девушка, а также женщина 49-лет, получили различные травмы и были госпитализированы североуральскую центральную городскую больницу.