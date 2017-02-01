На трассе Ивдель — Североуральск погибла водитель ВАЗа
В Свердловской области на трассе Ивдель — Североуральск произошло ДТП с одним погибшим.
В Свердловской области на трассе Ивдель — Североуральск произошло ДТП с одним погибшим.
Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, 33-летняя
Уже двигаясь по полосе встречного движения, женщина столкнулась с автомобилем «Хендэ-Акцент», которым управлял 59-летний водитель.
В результате автоаварии водитель ВАЗа получила смертельные травмы и скончалась на месте ДТП.
Водитель «Хендэ» и его пассажиры — 29-летняя девушка, а также женщина 49-лет, получили различные травмы и были госпитализированы североуральскую центральную городскую больницу.