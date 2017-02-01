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07:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Прикамья поджёг баню знакомого за то, что с ним отказались выпивать

Случай произошёл в Кунгурском районе.

Житель Прикамья поджёг баню знакомого за то, что с ним отказались выпивать. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, поздно ночью он пришёл из посёлка Комсомольский в деревню Любимово, где живёт его знакомый. Мужчина хотел продолжить выпивать спиртные напитки со своим приятелем. Однако житель Любимово отказался от затеи пьяного товарища и не пустил его в дом.

Мужчина обиделся и поджёг баню знакомого, отказавшегося пустить его на порог. Зажигалкой он подпалил клеёнку, свисавшую с бани, из-за чего загорелось сено на чердаке здания. После пламя стало распространяться по всей постройке. Мужчина покинул двор приятеля только после того, как убедился, что часть бани охвачена огнём и не погаснет.

В итоге во время пожара сгорела вся баня. Имущество потерпевшего, находившееся внутри, оценили на 19 000 рублей.

Суд назначил поджигателю наказание в виде двух лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Приговор суда в законную силу не вступил.

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