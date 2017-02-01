В центре Омска «десятка» столкнулась с машиной «Почты России»
Кто виноват в аварии, сказать трудно: оба водителя называют нарушителями друг друга.
Кто виноват в аварии, сказать трудно: оба водителя называют нарушителями друг друга.
Накануне, 31 января, в 20:10 на перекрёстке проспекта Маркса и улицы Серова столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и УАЗ, принадлежащий «Почте России». Пострадал пассажир почтового УАЗа: человеку понадобилась помощь медиков.
Теперь участники ДТП через социальные сети ищут очевидцев, поскольку оба водителя считают себя правыми. Как сказано в сообществе «REGIK55 ОМСК», автомобилист на «десятке» полагает: «буханка» повернула, не предоставив ему положенное по правилам преимущество движения. Водитель УАЗа утверждает: ВАЗ проехал на красный свет.
Фотографии с места событий свидетельствуют: состояние легкового автомобиля оставляет желать лучшего.