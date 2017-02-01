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07:18 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска «десятка» столкнулась с машиной «Почты России»

Кто виноват в аварии, сказать трудно: оба водителя называют нарушителями друг друга.

Накануне, 31 января, в 20:10 на перекрёстке проспекта Маркса и улицы Серова столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и УАЗ, принадлежащий «Почте России». Пострадал пассажир почтового УАЗа: человеку понадобилась помощь медиков.

Теперь участники ДТП через социальные сети ищут очевидцев, поскольку оба водителя считают себя правыми. Как сказано в сообществе «REGIK55 ОМСК», автомобилист на «десятке» полагает: «буханка» повернула, не предоставив ему положенное по правилам преимущество движения. Водитель УАЗа утверждает: ВАЗ проехал на красный свет.

Фотографии с места событий свидетельствуют: состояние легкового автомобиля оставляет желать лучшего.

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