В центре Омска «десятка» столкнулась с машиной «Почты России»

Накануне, 31 января, в 20:10 на перекрёстке проспекта Маркса и улицы Серова столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и УАЗ, принадлежащий «Почте России». Пострадал пассажир почтового УАЗа: человеку понадобилась помощь медиков.

Теперь участники ДТП через социальные сети ищут очевидцев, поскольку оба водителя считают себя правыми. Как сказано в сообществе «REGIK55 ОМСК», автомобилист на «десятке» полагает: «буханка» повернула, не предоставив ему положенное по правилам преимущество движения. Водитель УАЗа утверждает: ВАЗ проехал на красный свет.