Дактилоскопическая экспертиза помогла раскрыть кражу в Приморье
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение местного жителя о краже из его квартиры.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение местного жителя о краже из его квартиры.
На место происшествия прибыла
Потерпевший пояснил, что неизвестные похитили из квартиры бытовую технику и личное имущество.
Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленницы. Ею оказалась 27-летняя ранее судимая местная жительница.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. В отделе полиции женщина дала признательные показания.
Следователем отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконном проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.