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06:34 (мск), источник: РИА Новости

Пучков ознакомился с ходом восстановления приморской Чугуевки после тайфуна

ЧУГУЕВКА (Приморский край), 1 фев — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков проинспектировал ход работ по ликвидации последствий произошедшего в Приморском крае осенью прошлого года тайфуна «Лайонрок», а также поблагодарил спасателей и жителей региона за мужество и проявленную стойкость при ликвидации последствий.

Источник: РИА Новости

Чугуевский район был одним из наиболее пострадавших в результате мощного паводка. В зоне подтопления здесь оказались 27 населенных пунктов, пострадало около 2,5 тысяч жилых домов, в которых проживало более 7 тысяч человек, 30 социально значимых объектов- школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, котельные. В результате разлива рек наблюдались переливы на 7 участках дорог общей протяженностью 8 километров, было повреждено 9 автомобильных мостов, практически полностью отсутствовала мобильная связь. В ходе работ по ликвидации последствий наводнения погиб начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю Олег Федюра.

Как передает корреспондент РИА Новости, министр в ходе рабочей поездки прибыл в среду в Чугуевский район на вертолете. С главой муниципального образования Анатолием Баскаковым он обсудил проблемные вопросы, которые возникают при оформлении документов и оказания помощи населению в восстановлении жилья и при выплатах компенсаций.

Жители поселка Чугуевка в зале администрации высказали министру и спасателям МЧС России слова благодарности за оказанную помощь по восстановлению домов и инфраструктуры.

«Я хочу сказать вам огромное спасибо за работу спасателей в зоне ЧС. Мы очень вам благодарны и поражены терпению и выдержке, которую проявляли спасатели в общении с местными жителями», — сказала одна из жительниц села.

В свою очередь глава МЧС России сообщил, что оценочные комиссии на местах продолжат работу до сентября 2017 года. По словам Пучкова, в регионе продолжат восстанавливать разрушенную инфраструктуру — дороги, мосты. «Как только сойдет снег, восстановительные районы мы продолжим», — сказал он.

Глава МЧС России высоко оценил труд людей, которые активно участвовали в ликвидации последствий паводка, помогали односельчанам, проявили мужество и стойкость в борьбе со стихией. Он поблагодарил жителей Чугуевского района за мужество и проявленную стойкость. «Всем вам было непросто, я вам говорю спасибо за совместную работу, потому что слова благодарности в адрес спасателей, которые звучали в адрес МЧС — это слова благодарности в адрес и местных жителей», — сказал Пучков.

Наиболее отличившимся в деле спасения людей министр МЧС вручил ведомственные награды. Нагрудные знаки МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» получили сотрудники пожарных подразделений 30-го отряда противопожарной службы Приморского края по охране Чугуевского муниципального района, а также рядовые жители.

Тайфун «Лайонрок» в августе прошлого года обрушил на Приморье за несколько дней трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун «Намтеун». В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли в конце декабря.

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