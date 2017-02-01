Усольчанка нашла свой пропавший диван в одном из магазинов города
Подозреваемая в краже задержана.
Подозреваемая в краже задержана.
Жительница
Заявление 50-летней усольчанки о краже из её дачного дома в полицию поступило в понедельник. Пропажу дивана в 16 тысяч рублей она заметила, когда приехала в садоводство, чтобы проверить состояние летнего жилища.
Как рассказала потерпевшая, злоумышленники беспрепятственно вошли в дачный домик, входная дверь которого была не заперта. Вернувшись в райцентр, женщина в тот же день случайно зашла в один из мебельных магазинов и нашла там свой диван, который узнала по его характерным приметам на обшивке.
Полицейским в кратчайшие сроки удалось установить личность местной жительницы, сдавшей в скупку чужую мебель. Ею оказалась 25-летняя женщина. При задержании подозреваемая призналась, что она разузнала, как можно проникнуть на дачу потерпевшей, а затем попросила своих знакомых перевезти оттуда в город якобы ее диван. После этого она сдала похищенное имущество в магазин и получила за него часть подлинной стоимости. По факту кражи дивана возбуждено уголовное дело.