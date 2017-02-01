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06:33 (мск), источник: АиФ Иркутск

Усольчанка нашла свой пропавший диван в одном из магазинов города

Подозреваемая в краже задержана.

Жительница Усолья-Сибирского обнаружила свой похищенный диван в одном из местных магазинов. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, преступление раскрыто по горячим следам.

Заявление 50-летней усольчанки о краже из её дачного дома в полицию поступило в понедельник. Пропажу дивана в 16 тысяч рублей она заметила, когда приехала в садоводство, чтобы проверить состояние летнего жилища.

Как рассказала потерпевшая, злоумышленники беспрепятственно вошли в дачный домик, входная дверь которого была не заперта. Вернувшись в райцентр, женщина в тот же день случайно зашла в один из мебельных магазинов и нашла там свой диван, который узнала по его характерным приметам на обшивке.

Полицейским в кратчайшие сроки удалось установить личность местной жительницы, сдавшей в скупку чужую мебель. Ею оказалась 25-летняя женщина. При задержании подозреваемая призналась, что она разузнала, как можно проникнуть на дачу потерпевшей, а затем попросила своих знакомых перевезти оттуда в город якобы ее диван. После этого она сдала похищенное имущество в магазин и получила за него часть подлинной стоимости. По факту кражи дивана возбуждено уголовное дело.

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