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06:22 (мск), источник: Вести Приморье

КАМАЗ с краном рухнул с «маргаритовского» моста в Приморье

В Ольгинском районе на севере Приморского края грузовик, оснащенный краном, рухнул в речку.

31 января на трассе Моряк-Рыболов-Маргаритово в Ольгинском районе на севере Приморского края грузовик КАМАЗ, оснащенный краном, рухнул в речку, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на видеосообщение, полученное на WhatsApp компании.

На представленной съемке видно, как грузовик не вписался в габариты временной переправы в районе так называемого маргаритовского моста и рухнул с высоты десяти метров в реку. По предварительной информации, водитель «Примавтодора» не пострадал, однако автомобиль получил значительные механические повреждения.

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