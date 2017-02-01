КАМАЗ с краном рухнул с «маргаритовского» моста в Приморье
В Ольгинском районе на севере Приморского края грузовик, оснащенный краном, рухнул в речку.
В Ольгинском районе на севере Приморского края грузовик, оснащенный краном, рухнул в речку.
31 января на трассе
На представленной съемке видно, как грузовик не вписался в габариты временной переправы в районе так называемого маргаритовского моста и рухнул с высоты десяти метров в реку. По предварительной информации, водитель «Примавтодора» не пострадал, однако автомобиль получил значительные механические повреждения.