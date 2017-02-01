КАМАЗ с краном рухнул с «маргаритовского» моста в Приморье

31 января на трассе Моряк-Рыболов-Маргаритово в Ольгинском районе на севере Приморского края грузовик КАМАЗ, оснащенный краном, рухнул в речку, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на видеосообщение, полученное на WhatsApp компании.

На представленной съемке видно, как грузовик не вписался в габариты временной переправы в районе так называемого маргаритовского моста и рухнул с высоты десяти метров в реку. По предварительной информации, водитель «Примавтодора» не пострадал, однако автомобиль получил значительные механические повреждения.