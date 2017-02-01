Студент в маске напал на работницу пекарни в Братском районе

В Братском районе студент напал с ножом на сотрудницу пекарни. Как 1 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, заявление о совершении преступления поступило в дежурную часть полиции накануне в 7:00, когда 32-летняя женщина сообщила, что час назад в помещение пекарни вошел неизвестный мужчина в маске и, угрожая ножом, потребовал выдать деньги. На шум сбежались остальные работники организации, увидев их, преступник убежал в неизвестном направлении.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Были опрошены возможные свидетели и очевидцы. По горячим следам полицейские задержали предполагаемого преступника, которым оказался 19-летний студент одного из техникумов. По месту его жительства полицейские обнаружили маску и вероятное орудие преступления — нож.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса «Разбой». Санкция указанной правоохранительной нормы права предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.