Студент в маске напал на работницу пекарни в Братском районе
В Братском районе молодой человек попытался ограбить пекарню.
В Братском районе молодой человек попытался ограбить пекарню.
В Братском районе студент напал с ножом на сотрудницу пекарни. Как 1 февраля 2017 года сообщила
На место происшествия незамедлительно прибыла
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса «Разбой». Санкция указанной правоохранительной нормы права предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.