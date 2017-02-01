Сотрудники полиции Хабаровского края спасли замерзающую женщину
Ситуацию осложняло то, что происшествие произошло в лесной местности.
Ситуацию осложняло то, что происшествие произошло в лесной местности.
Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.
В дежурную часть ОМВД России по Ванинскому району поступил телефонный звонок от местной жительницы о том, что она поскользнулась на дороге и упала. Встать, по её словам, она не могла. Ситуацию осложняло то, что произошло это в лесной местности, сообщили ИА AmurMedia в
На место происшествия сразу был направлен наряд инспекторов
Сотрудники полиции, сориентированные дежурным, незамедлительно проследовали в указанное место. Ситуацию осложняло то, что происшествие со звонившей произошло в лесной местности. Прибыв по указанным координатам на окраину посёлка Ванино стражи правопорядка искали её около часа.
Всё это время госавтоинспекторы поддерживали связь с пострадавшей посредством сотовой связи. Найдя местную жительницу, сотрудники полиции незамедлительно доставили ее на патрульном автомобиле в приемный покой центральной районной больницы, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
По словам врачей, благодаря своевременному доставлению пострадавшей в лечебное учреждение в настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Гражданка выразила огромную благодарность сотрудникам полиции, спасшим её жизнь.