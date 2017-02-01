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06:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Минусинске женщина погибла под колесами грузового поезда

53-летняя потерпевшая скончалась на месте.

В Красноярском крае на станции «Минусинск» 53-летнюю местную жительницу сбил грузовой поезд. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе сибирской транспортной полиции.

При проверке выяснилось, что трагический случай произошел по причине «грубого нарушения правил поведения на железной дороге». Машинист всячески сигнализировал женщине, которая переходила дорогу в неположенном месте. Но потерпевшая никак не реагировала на предупреждения. В результате поезд наехал на женщину.

«Экстренное торможение состава не спасло её от наезда. В результате столкновения пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

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