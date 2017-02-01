На Красноярском море утонул внедорожник Isuzu. Водитель автомобиля успел выскочить из машины. Информация опубликована в сводке КГКУ «Спасатель».

По данным ведомства, об инциденте стало известно 31 января. Автомобиль ехал по тонкому льду, который не выдержал большого веса и треснул. Машина ушла под воду на глубину 15 метров. Инцидент произошел в заливе Бирюса.

После обследования места аварии спасатели выяснили, что автомобиль лежит на склоне. Сейчас решается вопрос об извлечении машины на поверхность.

Случаи провала автомобилей под лед на Красноярском море не являются редкостью. Последний подобный случай произошел 15 января, когда на водохранилище утонул легковой автомобиль. Водитель и трое пассажиров успели выскочить из машины.