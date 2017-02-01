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07:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В соцсетях ищут пропавшую в Перми 15-летнюю девушку

Левочка-подросток исчезла 30 января.

В Перми ищут пропавшую 15-летнюю Алёну Кузьмину.

Вечером в понедельник она вышла из дома в микрорайоне Акуловский и не вернулась. Куда направилась Алёна, неизвестно.

Обеспокоенные родители Алёны просят всех, у кого есть какая-то информация о пропавшем ребёнке, обратиться в полицию 02 (с сотового 102).

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