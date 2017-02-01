Житель Омска упал с лестницы в подъезде и теперь находится в очень тяжёлом состоянии

В субботу, 28 января, в городскую больницу № 1 доставили 26-летнего пациента в тяжёлом состоянии. У молодого человека диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму.

По данным «Вечернего Омска», омич трудится бригадиром на одном из городских предприятий. Но тяжёлую травму он получил не на работе, а у себя дома. Парень неудачно упал с лестницы в подъезде собственного дома на Космическом проспекте.

Состояние омича вызывает опасения. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти его жизнь.