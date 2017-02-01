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07:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье скорая попала в смертельное ДТП

Неотложку протаранила «Лада».

Источник: УралИнформБюро

В Прикамье на 8 километре трассы Орда — Ашап произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи. По данным краевого УГИБДД, авария произошла около 17.00 30 января. По предварительной информации, «Лада Приора» на большой скорости вылетела на встречку, где столкнулась с неотложкой. Легковушку выбросило в кювет.

Погиб пассажир ВАЗа. Оба водителя и два пассажира скорой доставлены в больницу, передает «Уралинформбюро».

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